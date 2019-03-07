NYT: еще несколько фигурантов «российского дела» просили помилования у Трампа

Адвокат президента США Рудольф Джулиани сообщил в разговоре с The New York Times, что адвокаты нескольких фигурантов дела о вмешательстве России в выборы США контактировали с ним на предмет возможного помилования со стороны американского лидера Дональда Трампа.

Более полутора лет дело о возможном российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США расследует специальный прокурор США Роберт Мюллер. Ранее СМИ сообщали о его возможном скором завершении.

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В материале отмечается, что Джулиани не стал разглашать имена адвокатов и их клиентов, обратившихся за возможным помилованием Трампа. Отмечается, что они столкнулись с тщательной проверкой со стороны министерства юстиции США.

Информация о просьбе помиловать еще нескольких человек появилась на фоне сообщений о просьбе бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна помиловать его. Как писала The Wall Street Journal, Коэн попросил своего адвоката обсудить этот вопрос с юристами президента США прошлой весной.

«Я всегда давал один ответ [на вопросы о помиловании. — «Газета.Ru»], и они всегда уходили разочарованными», — сказал Джулиани.

Адвокат президента США подчеркнул, что в ответ на такие просьбы всегда отвечал, что Трамп не будет рассматривать вопрос помилования до тех пор, пока расследование Мюллера не завершится.

Коэна ожидает трехлетний уголовный срок за банковское и налоговое мошенничество. Ранее он дал в конгрессе показания против Трампа и признал, что солгал о сроках строительства Trump Tower в Москве.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.