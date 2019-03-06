Лавров рассказал о военных и политических контактах с США по Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон сохраняют военные и политические контакты по Сирии, передает РИА «Новости».

Он отметил, что России эти контакты важны для понимания происходящего в стране.

«Это и контакты по линии военных, так называемый контакт деконфликтинга, который достаточно полезный», — добавил Ларвов.

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Также он рассказал о контактах с американской стороной, затрагивающих «более широкую сирийскую проблематику». Он подчеркнул, что для России всегда полезно задавать США «прямые вопросы», чтобы понять суть происходящего в Сирии.

Ранее Лавров высказался о целях Вашингтона в САР.