Лавров рассказал о военных и политических контактах с США по Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон сохраняют военные и политические контакты по Сирии, передает РИА «Новости».
Он отметил, что России эти контакты важны для понимания происходящего в стране.
«Это и контакты по линии военных, так называемый контакт деконфликтинга, который достаточно полезный», — добавил Ларвов.
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Также он рассказал о контактах с американской стороной, затрагивающих «более широкую сирийскую проблематику». Он подчеркнул, что для России всегда полезно задавать США «прямые вопросы», чтобы понять суть происходящего в Сирии.
Ранее Лавров высказался о целях Вашингтона в САР.