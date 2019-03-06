Песков назвал «рабочим процессом» перенос мероприятия с Орешкиным в Госдуме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перенос «правительственного часа» с участием главы Минэкономразвития Максимом Орешкиным в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что об этом инциденте надо спросить нижнюю палату или правительство, и уточнил, что не видел случившегося в прямом эфире.

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«Поэтому я не могу точно сказать, но в целом [это] рабочий процесс», — отметил Песков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что что «правительственный час» с участием министра экономического развития Максима Орешкина было решено перенести по причине неудовлетворенности депутатов ответами министра.