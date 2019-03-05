Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях

Думский комитет по информации рекомендовал к принятию поправки в законопроект о фейковых новостях, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Cогласно изначальной формулировке законопроекта, прокурор и его заместители могли потребовать блокировки ресурсов, распространяющих недостоверную информацию, которая имеет тяжкие последствия.

Реклама

Ко второму чтению законодатели предложили уточнить список этих последствий. Блокировать будут за недостоверную информацию, которая создает угрозу причинения вреда, жизни и или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и/или общественной безопасности, либо угрозу создания помех функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики промышленности или связи».

Кроме того, для СМИ прописали исключения. У них будет возможность «незамедлительно» удалить информацию после обращения Роскомнадзора и избежать блокировки.