Лукашенко рассказал о разозлившем его разговоре с Медведевым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как разозлился на премьер-министра России Дмитрия Медведева из-за разговора про Абхазию. Об этом сообщает РБК.

По словам Лукашенко, он разозлился на Медведева в ходе разговора о независимости Абхазии в 2008 году.

Реклама

Он также добавил, что готов был по примеру Москвы признать независимость Абхазии.

Лукашенко подчеркнул, что отказался от этой идеи из-за возможных санкций со стороны западных стран.

Ранее сообщалось, что Медведев предостерег белорусов от недобросовестной конкуренции.