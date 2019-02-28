Помпео: Трамп сам решил не заключать соглашение с КНДР
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что инициатива не заключать соглашение с КНДР якобы принадлежала американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает агентство Reuters.
По его словам, глава США самостоятельно принял такое решение.
Он также добавил, что дата следующего саммита США — КНДР еще не определена, так как обеим сторонам необходимо некоторое количество времени для того, чтобы перестроиться.
Ранее сообщалось, что газета Washington Post сочла «дипломатическим провалом» Трампа встречу с Ким Чен Ыном.