Муж Поклонской ответил на призыв выдать супругу Киеву

Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев обратился к правоохранителям с просьбой проверить слова крымского бизнесмена Олега Зубкова, призвавшего выдать его жену, депутата Наталью Поклонскую властям Украины, передает РИА «Новости».

Ранее Зубков предложил выдать Поклонскую Украине взамен на открытие Северо-Крымского канала и подачу воды на полуостров.

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По словам супруга Поклонской, негативное отношение у Зубкова к его жене возникло в то время, когда она руководила крымской прокуратурой. Как утверждает Соловьев, тогда ведомство выявило нарушения в зоопарках, которыми владеет Зубков.

Также Соловьев назвал Зубкова «никчемным», «утратившим всякую совесть человеком».

Ранее Поклонская рассказала, сколько дел на нее завели в Киеве.