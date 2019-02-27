Премьер Пакистана высказался об обострении конфликта с Индией
Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал руководство Индии урегулировать конфликт между странами путем диалога, сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что в противном случае ситуация может выйти из-под контроля.
«Куда приведет эта напряженность? Она выйдет из-под контроля — моего или премьер-министра Индии Нарендры Моди. Я вновь приглашаю вас сесть за стол переговоров», — заявил Хан.
По словам премьер-министра Пакистана, здравый смысл должен восторжествовать.
Ранее в Индии заявили, что самолет ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром. Со своей стороны государство потеряло МиГ-21. Эта мера была ответом на обнаружения пакистанской авиации.
Пакистанская сторона в свою очередь заявила, что были сбиты два индийских самолета, которые нарушили воздушное пространство страны. При этом два пилота были арестованы.