Премьер Пакистана высказался об обострении конфликта с Индией

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Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал руководство Индии урегулировать конфликт между странами путем диалога, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в противном случае ситуация может выйти из-под контроля.

«Куда приведет эта напряженность? Она выйдет из-под контроля — моего или премьер-министра Индии Нарендры Моди. Я вновь приглашаю вас сесть за стол переговоров», — заявил Хан.

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По словам премьер-министра Пакистана, здравый смысл должен восторжествовать.

Ранее в Индии заявили, что самолет ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром. Со своей стороны государство потеряло МиГ-21. Эта мера была ответом на обнаружения пакистанской авиации.

Пакистанская сторона в свою очередь заявила, что были сбиты два индийских самолета, которые нарушили воздушное пространство страны. При этом два пилота были арестованы.