Песков прокомментировал обострение конфликта между Индией и Пакистаном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обострение конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, эта ситуация вызывает беспокойство Кремля.
«Мы крайне обеспокоены в связи с поступающими новостями, очень внимательно отслеживаем обстановку и, конечно, мы призываем все стороны к сдержанности», — подчеркнул Песков.
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Пакистанские военные нанесли авиаудары по контролируемому Индией штату Джамму и Кашмир. Пакистанская сторона утверждает, что в результате были сбиты два индийских самолета. Они якобы нарушили воздушное пространство государства.
Ранее сообщалось, что появилось видео сбитого самолета ВВС Индии в Кашмире.