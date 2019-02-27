Китай выступил против военного вмешательства в Венесуэле

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Постпред КНР при ООН Ма Чжаосюй заявил, что Пекин выступает против военного вмешательства в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Китай призывает международное сообщество содействовать стабильности в Венесуэле.

Он также добавил, что китайская сторона выступает против гуманитарной помощи Венесуэле в политических целях.

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Ма Чжаосюй подчеркнул, что решением кризиса в Венесуэле должны заниматься граждане республики.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что единственной целью США в Венесуэле остается смена власти в республике. .