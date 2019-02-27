Палата представителей США проголосовала за отмену режима ЧП
Палата представителей США проголосовала за принятие резолюции об отмене режима ЧП, который был введен американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, документ представил конгрессмен-демократ Хоакин Кастро.
Как отмечается, резолюция запрещает Трампу брать средства на строительство стены на границе с Мексикой из других фондов.
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал наложить вето на резолюцию об отмене ЧП на границе с Мексикой.