Палата представителей США проголосовала за отмену режима ЧП

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Палата представителей США проголосовала за принятие резолюции об отмене режима ЧП, который был введен американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, документ представил конгрессмен-демократ Хоакин Кастро.

Как отмечается, резолюция запрещает Трампу брать средства на строительство стены на границе с Мексикой из других фондов.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал наложить вето на резолюцию об отмене ЧП на границе с Мексикой.