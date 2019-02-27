«Самозванец с улицы»: Небензя о Гуайдо

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо является «самозванцем с улицы». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В независимой латиноамериканской стране нашелся вдруг самозванец, который на улице сам себя провозгласил президентом», — сказал Небензя.

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По его словам, Гуайдо был признан США «через несколько минут».

Он также добавил, что происходящие является «надругательство над законом и конституционным правом».

Ранее Небензя заявил, что единственной целью США в Венесуэле остается смена власти в республике.