«Самозванец с улицы»: Небензя о Гуайдо
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо является «самозванцем с улицы». Об этом сообщает РИА «Новости».
«В независимой латиноамериканской стране нашелся вдруг самозванец, который на улице сам себя провозгласил президентом», — сказал Небензя.
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По его словам, Гуайдо был признан США «через несколько минут».
Он также добавил, что происходящие является «надругательство над законом и конституционным правом».
Ранее Небензя заявил, что единственной целью США в Венесуэле остается смена власти в республике.