США ввели санкции против губернаторов Венесуэлы
Соединенные Штаты поместили в санкционный список четырех граждан Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на американский минфин.
Отмечается, что в санкционный список попали губернаторы четырех штатов Венесуэлы. Среди них есть бывший вице-президент и министр обороны страны Рамон Каррисалес, который в настоящий момент возглавляет штат Апуре.
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Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле новыми санкциями.
В конце января Соединенные Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).