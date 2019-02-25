США ввели санкции против губернаторов Венесуэлы

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Соединенные Штаты поместили в санкционный список четырех граждан Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на американский минфин.

Отмечается, что в санкционный список попали губернаторы четырех штатов Венесуэлы. Среди них есть бывший вице-президент и министр обороны страны Рамон Каррисалес, который в настоящий момент возглавляет штат Апуре.

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Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле новыми санкциями.

В конце января Соединенные Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).