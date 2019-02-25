Трамп собрался побеседовать «с глазу на глаз» с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пообщаться «с глазу на глаз» с главой КНДР Ким Чен Ыном во время саммита двух лидеров в Ханое. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Трамп отметил, что он «счастлив», пока в Северной Корее не проводятся ядерные и ракетные испытания.

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«Мы пообщаемся с глазу на глаз, я уверен… Что произойдет, я не могу вам сказать…» — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что у него с Ким Чен Ыном сложились «очень, очень хорошие отношения» и «особенные чувства».

Саммит Трампа и Ким Чен Ына пройдет во вьетнамском Ханое 27-28 февраля.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын на бронепоезде выехал во Вьетнам для встречи с Трампом.