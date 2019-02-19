Порошенко заявил об отказе США вести переговоры с Россией

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вашингтон полностью отказался от встреч с российскими представителями из-за инцидента с украинскими моряками в Черном море, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское телевидение.

По словам главы Украины, об этом ему сказал вице-президент Соединенных Штатов во время их встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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«И пока не отпустят (задержанных украинских моряков. — «Газета.Ru») встреч не будет», — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что сенаторы США внесли законопроект о санкциях в отношении российских банков и энергетических компаний. Также стало известно, что ограничения могут затронуть судостороительный сектор.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.