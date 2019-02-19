В Совфеде отреагировали на угрозы Трампа в адрес венесуэльских военных

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Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что военные Венесуэлы «потеряют все», если продолжат поддерживать Николаса Мадуро, передает RT.

«Американцы еще раз демонстрируют, что один из главных методов вмешательства во внутренние дела — это информационная война, и шантаж является одним из главных силовых рычагов», — сказал он.

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Морозов отметил, что со стороны Вашингтона идет мощное информационное давление.

«Сейчас идет мощнейшее информационное давление на военных Венесуэлы с тем, чтобы они отошли от своего лидера, нарушив присягу, забыв о своем долге, как это было с военными армии Саддама Хусейна», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Трампа «шантажом».