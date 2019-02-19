Порошенко обвинил Россию в стремлении создать «вторую версию» СССР

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Украинский президент Петр Порошенко обвинил российскую сторону в стремлении «уничтожить украинскую государственность». Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно имеющейся информации, такое заявление Порошенко сделал во время встречи с возглавляющим Европейский Совет Дональдом Туском.

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«Цель Кремля — уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза», — сказал Порошенко.

Он также выразил благодарность Туску за поддержку украинской стороны.

Ранее Порошенко поблагодарил ЕС за решение ввести антироссийские санкции.