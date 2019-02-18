«Возможно, совершил преступление»: Трампа косвенно обвинили в новом правонарушении

<img src="//img.gazeta.ru/files3/815/10713815/upload-2017-06-08T142611Z_489377734_HP1ED68143MMF_RTRMADP_3_USA-TRUMP-RUSSIA-pic905-895x505-35243.jpg">

Бывший и.о. главы ФБР Эндрю Маккейб заявил в интервью, которое вышло в эфире CBS News 17 февраля, что президент США Дональд Трамп мог нарушить закон при увольнении главы ФБР в 2017 году. Об этом написало агентство Associated Press.

По его словам, «возможно, было совершено преступление» в тот момент, когда Трамп увольнял главу ФБР и попытался открыто подорвать расследование ведомством связей своего предвыборного штаба с Россией.

Реклама

Речь идет об увольнении в мае 2017 года Джеймса Коми, который на тот момент занимал пост директора ФБР.

«Идея заключается в том, что если президент воспрепятствовал правосудию, уволил директора ФБР, чтобы негативно повлиять или прикрыть наше расследование злонамеренных действий России и, возможно, ради своей предвыборной кампании, как следователь контрразведки, вы должны спросить себя: «зачем президенту Соединенных Штатов это делать?», — сказал Маккейб в программе «60 минут».

Ранее сообщалось, что бывший и.о. главы ФБР заявил о «впечатляющем» количестве контактов Трампа с Россией.