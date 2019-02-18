Spiegel усомнился в лидерстве США после мюнхенской речи

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Несмотря на заявления вице-президента США Майкла Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности, Соединенные Штаты при американском президенте Дональде Трампе уступают позиции лидера, пишет немецкое издание Spiegel.

Как отмечает издание, Пенс описал «необычную параллельную реальность», не имеющей ничего общего с действительностью. В частности, во время выступления на международной конференции вице-президент США рассказал, что под руководством Трампа Америка «сильнее, чем когда-либо» и «снова лидер свободного мира», экономика процветает, а безработица низкая, отмечается в немецком издании. США не ведут, но раздают указания, например, о повышении расходов на оборону для членов Североатлантического альянса.

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Издание пишет, что США использовали свое участие на конференции для того, чтобы раздать указания европейцам. Однако они «не лидируют, но сдают [позиции]», пишет Spiegel.

Ранее сообщалось, что США на Мюнхенской конференции выступили против того, чтобы правительство президента Сирии Башара Асада вернуло себе контроль над северо-востоком страны.