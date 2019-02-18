«Бурный обмен мнениями»: в Токио рассказали о встрече глав МИД России и Японии

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Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что главы МИД России и Японии «бурно обменивались мнениями» на встрече в рамках Мюнхенской конференции. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что стороны во время переговоров ощущают «бремя национальных интересов», поэтому периодически между министрами иностранных дел происходил «бурный обмен мнениями».

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«Состоялся насыщенный обмен мнениями, направленный на взаимоприемлемое решение», — рассказал Суга.

Он подчеркнул, что Токио и Москва намерены продолжать «упорные» переговоры для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора.

Ранее сообщалось, что Москва и Токио намерены согласовать скорый визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Японию.