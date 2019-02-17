Трамп применит вето, если конгресс попробует заблокировать его решение о ЧП

Президент США Дональд Трамп может впервые прибегнуть к праву вето, если обе палаты конгресса примут резолюции с осуждением его решения объявить чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал советник Белого дома по вопросам внутренней политики Стивен Миллер.

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«Очевидно, что президент будет защищать свое распоряжение о введении чрезвычайного положения», — заявил Миллер..

Миллер также выступил в защиту решения администрации, заявив о тысячах американцев, которые гибнут от «угроз, проникающих через границу».