Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поделился с подписчиками своей страницы в фейсбуке результатами анализа ДНК «по выявлению этнического происхождения предков в течение тысячи лет».
По словам политика, такой тест очень популярен в Соединенных Штатах, поэтому Саакашвили не смог «побороть любопытство» и тоже сдал анализ.
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«Оказывается, у меня нет ни капли негрузинской крови!» — заявил Саакашвили.
При этом он признал, что анализ выявил у него 1% «греческой крови», но тут же подчеркнул, что «на 99% он все-таки грузин».