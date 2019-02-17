Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поделился с подписчиками своей страницы в фейсбуке результатами анализа ДНК «по выявлению этнического происхождения предков в течение тысячи лет».

По словам политика, такой тест очень популярен в Соединенных Штатах, поэтому Саакашвили не смог «побороть любопытство» и тоже сдал анализ.

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«Оказывается, у меня нет ни капли негрузинской крови!» — заявил Саакашвили.

При этом он признал, что анализ выявил у него 1% «греческой крови», но тут же подчеркнул, что «на 99% он все-таки грузин».

Ранее Саакашвили рассказал, когда вернется в Грузию.