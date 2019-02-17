Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил запланированную на 19 февраля поездку в Иерусалим после слов израильского премьера Беньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

19 февраля в Иерусалиме должна состояться встреча Израиля и стран Вишеградской группы, в которую входят Венгрия, Польша, Словакия, Чехия. Польшу должен был представлять премьер-министр страны.

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По словам главы канцелярии польского премьера, Моравецкого на встрече заменит глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Он также подчеркнул, что обвинения в сотрудничестве поляков с нацистами — ложные, и даже несмотря на извинения за эти высказывания премьер страны «очень принципиально относится» к обвинениям в адрес Польши.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху исправил твит о «войне с Ираном» после реакции соцсетей.