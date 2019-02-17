Кандидат в президенты Украины перепутал план Гитлера со своим

Кандидат в украинские президенты Сергей Каплин перепутал официальную программу Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), лидером которой являлся Адольф Гитлер, со своей собственной во время программы Hate Night Live. Об этом написал в фейсбуке телеведущий Юрий Гудименко.

Гудменко рассказал, что во время передачи решил проверить знает ли Каплин свою программу.

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«Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам», — рассказал Гудменко.

Отмечается, что около двадцати минут политик защищал положения программы НСДАП, пока телеведущий «не выдержал» и сообщил ему, что эту программу писал не он.

Каплин, узнав о розыгрыше, заявил, что «возможно» тезисы программ «совпадают».

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