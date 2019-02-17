Лаврова разозлил вопрос Washington Post о Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время Мюнхенской конференции не стал прямо отвечать на вопрос журналистов газеты The Washington Post о сирийском президенте Башаре Асаде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представители издания спросили на конференции у Лаврова, что Россия сделает, если Асад будет совершать «преступления против своего народа» — Запад считает, что глава Сирии использовал химическое оружие против жителей страны, официальная Москва отрицает эти сведения.

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«Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите», — сказал Лавров.

Свою позицию он пояснять не стал.

Ранее Лавров отреагировал на сообщения о постановочных съемках химатак в Сирии.