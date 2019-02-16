Лавров назвал отказ зарубежных политиков посещать Крым через Россию «политизацией»

Отказ зарубежных политиков и общественных деятелей посещать Крым через Россию является политизацией вопроса референдума, передает РИА «Новости».

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он уточнил, что дипломатическая работа заключается в том, чтобы партнеры поехали в Крым и увидели все своими глазами.

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Лавров добавил, что Москва старается убедить «всех тех, кто озабочен Крымом, поехать туда и посмотреть, насколько верны голословные утверждения, что в Крыму кошмар с правами человека, что гуманитарная катастрофа».

«Многие говорят «нет, вы нас пустите в Крым с территории Украины». Мы говорим «извините, тогда нам не о чем разговаривать. Значит вас интересует не то, как живут крымчане, а вас интересует политизация вопроса, вы хотите своим маршрутом подчеркнуть, что вы не признаете выбор крымчан», — добавил министр.

Ранее сенатор от Крыма рассказал, какую провокацию может готовить Киев.