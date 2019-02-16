«Давно пора»: Савченко посоветовала ЕС ввести санкции против властей Украины
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Евросоюз должен вводить санкции не только против России, но и в отношении украинских властей, передаетРИА «Новости».
По ее словам, в ЕС должны были давно ввести санкции против некоторых лиц, имеющих власть на Украине, но почему-то не делали этого.
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«Я думаю, что пора вводить санкции не только против власти России, но и против власти Украины. Уже давно пора», — отметила Савченко.
Ранее сообщалось, что Савченко рассказала о VIP-условиях в камере. Также ЦИК Украины отказал Савченко в регистрации кандидатом в президенты.