Сурков и Бородай обсудили мобилизацию в Донбассе

В Москве прошло заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая, сообщает ФАН.

Бородай в ходе совещания отметил, что в случае провокаций со стороны Киева в Донбассе в кратчайшие сроки будет мобилизовано добровольческое движение.

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Он также обозначил и временные сроки эскалации напряженности, которая может коснуться не только Донбасса, но и других регионов Украины.

По его мнению, такому развитию событий будут способствовать и выборы.