Словения признала Гуайдо президентом Венесуэлы

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Словения признала временным президентом Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, передает RT.

Как отмечается, соответствующее заявление опубликовало правительство страны в твиттере.

«Словения признает Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы для того, чтобы были проведены свободные, честные и демократические президентские выборы», — говорится в обращении венесуэльского кабмина.

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Ранее сообщалось, что полковник вооруженных сил Венесуэлы Рубен Пас Хименес признал президентом страны Хуана Гуайдо.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.