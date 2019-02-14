Президент Ирана рассказал, чем США занимаются в Сирии
Глава Ирана Хасан Роухани заявил, что американская сторона все еще поддерживает террористов в Сирии, передает ТАСС.
По его мнению, в США используют боевиков «в своих интересах».
«К сожалению, [американское] правительство в продолжение своих незаконных действий до сих пор используют размещенных террористов в Сирии и Ираке, их поддерживают», — отметил Роухани.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что государство продолжит наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке.