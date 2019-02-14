Президент Ирана рассказал, чем США занимаются в Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/460/10798460/AP_17200367391989-pic905-895x505-46654.jpg">

Глава Ирана Хасан Роухани заявил, что американская сторона все еще поддерживает террористов в Сирии, передает ТАСС.

По его мнению, в США используют боевиков «в своих интересах».

«К сожалению, [американское] правительство в продолжение своих незаконных действий до сих пор используют размещенных террористов в Сирии и Ираке, их поддерживают», — отметил Роухани.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что государство продолжит наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке.