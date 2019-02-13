Трамп перечислил планы по решению венесуэльского кризиса

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Президент США Дональд Трамп заявил, что внутриполитический кризис в Венесуэле может быть преодолен несколькими способами, и у него есть множество планов по решению проблемы, передает ТАСС.

Как отмечается, американского лидера спросили о том, есть ли у него план действий на случай, если действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро сохранить власть.

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«У меня всегда есть план «Б», «В», «Г», «Д» и «Е». <...> У меня, вероятно, больше гибкости, чем у многих других, когда-либо находившихся на этом посту», — сказал Трамп.

По его словам, Вашингтон рассматривает «все варианты действий» по Венесуэле, однако от ответа на вопрос о возможности военного вмешательства США в Венесуэлу Трамп уклонился.

Ранее сообщалось, что в сенате США выступили против военной операции в Венесуэле.