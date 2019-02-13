Путин открестился от суеты в отношениях с Лукашенко
Президент России Владимир Путин заявил, что решение спорных вопросов с Белоруссией «не терпит суеты», передает РИА «Новости»
Как отмечается, журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников задал Путину вопрос о том, когда ему удастся решить спорные вопросы с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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«Серьезные решения не терпят суеты», — ответил Путин.
Главы России и Белоруссии проводят переговоры в Сочи. Лидеры успели прокатиться на лыжах. При этом Лукашенко пообещал накормить и напоить россиян качественными продуктами.
За ходом переговоров Минска и Москвы следит «Газета.Ru» в онлайн-трансляции.