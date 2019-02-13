Путин открестился от суеты в отношениях с Лукашенко

Президент России Владимир Путин заявил, что решение спорных вопросов с Белоруссией «не терпит суеты», передает РИА «Новости»

Как отмечается, журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников задал Путину вопрос о том, когда ему удастся решить спорные вопросы с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Реклама

«Серьезные решения не терпят суеты», — ответил Путин.

Главы России и Белоруссии проводят переговоры в Сочи. Лидеры успели прокатиться на лыжах. При этом Лукашенко пообещал накормить и напоить россиян качественными продуктами.

За ходом переговоров Минска и Москвы следит «Газета.Ru» в онлайн-трансляции.