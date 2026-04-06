В Верховной раде Украины рассказали об усталости парламентариев от работы

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук пожаловался, что члены парламента устали работать, а состояние их здоровья ухудшилось. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, депутаты предыдущего созыва предупреждали действующих парламентариев о том, что у них может ухудшиться состояние спины, зрения, слуха, сосредоточенности, памяти.

«Так оно фактически и случилось», — отметил Камельчук.

Он добавил, что хоть Рада — это не поле боя, это тоже достаточно болезненное место.

2 апреля депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что собственных денег в бюджете Украины осталось только на две недели. По словам парламентария, перекрывать дефицит бюджета будут за счет налоговой нагрузки на граждан.

Также он отметил, что Киев набрал много кредитов, обслуживание которых в 2022-2025 годах обошлось Украине в 1,3 трлн гривен ($29,6 млрд).

Ранее стало известно о назревающем бунте против Зеленского в Верховной раде.

 
