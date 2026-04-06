Российских артистов научат уличать продюсеров в обмане

В России вышла книга о музыкальном праве
Издательство «Бомбора»

В России вышла книга «Все права защищены (кроме твоих): музыкальный бизнес глазами юриста». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Института музыкальных инициатив (ИМИ).

Работа посвящена музыкальному праву. Автор книги – практикующий юрист Кирилл Марковский. Он работал с авторами песен, композиторами и артистами. В своем труде юрист рассказал, какие права есть у поэта, композитора и исполнителя; как читать контракты с лейблами и дистрибьюторами; как легально использовать чужой контент.

Марковский также дал совет артистам, как не позволить себя обмануть и подписать контракт с продюсерами с выгодой для себя.

«Музыка не продается, но права на нее стоят дорого и могут кормить творца годами — если он умеет ими грамотно распоряжаться. Эта книга подробно объясняет, как устроено музыкальное право», — заявил управляющий директор ИМИ Артем Атанесян.

В марте певец Дмитрий Колдун признался, что его использовали в шоу-бизнесе. По словам артиста, поэтому он не может дать совет молодым музыкантам, как избежать обмана со стороны продюсеров. Певец считает, что каждый «должен наломать своих дров».

Ранее певицу Славу заподозрили в обмане после заявления о заказном скандале в Пензе.

 
