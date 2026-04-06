Канцлера Германии Мерца сравнили с Гитлером

Германия «семимильными шагами» движется к мировой войне, а канцлер Германии Фридрих Мерц «идет по пути» лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом политик и глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в статье, размещенной на сайте движения.

«Канцлер Мерц давно по заветам Гитлера обожествляет войну. <…> Этот потомок нациста вообще не видит возможности разрядки в Европе и ратует за продолжение украинского конфликта. Когда Мерц кричит о том, что «Германия возвращается!», то невольно вспоминаешь нацистскую Германию. Ведь Гитлер тоже с маниакальной страстью кинулся наводить порядок в стране и мире», — отметил Медведчук.

По его словам, Мерц, «не сворачивая», идет по пути Гитлера, увеличивая армию и продвигая лозунг «Пушки вместо масла». Медведчук отметил, что «дальнейшим развитием событий может стать только большая война».

«<…> Мерц толкает Европу в войну, как это сделал Гитлер, когда создал и оснастил вермахт. Правда, если фюрер подписывал со всеми пакты о ненападении, а потом нарушал их, то Мерц вообще ничего не скрывает, а говорит прямо, демонстрируя свой оголтелый радикализм нацистского толка», — написал политик.

Медведчук подчеркнул, что вместо экономического союза из ЕС «спешно клепают Четвертый рейх, который бредит новым блицкригом». По его словам, объединение Германии «сыграло злую шутку», и вместо мирной страны породило «военного монстра», который «пытается стать инициатором новой мировой войны».

В марте Мерц потребовал для Европы место за столом переговоров по Украине. Также он призвал усилить давление на Москву со стороны США и ЕС. А в феврале немецкий канцлер заявил, что Россия якобы находится «на пике глубочайшего варварства», а также исключил нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным.

