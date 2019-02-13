Лавров усмотрел в новых санкциях против России неспособность Запада влиять на Порошенко

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Глава российского МИДа Сергей Лавров увидел в подготовке Западом санкций против России проявление несамостоятельности и неспособности Киева заставить украинского президента Петра Порошенко выполнять минские соглашения, передает РИА «Новости».

По словам министра, возможные санкционные ограничения свидетельствуют о неспособности европейских страны воздействовать на «своих клиентов».

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«Но мы также знаем, что эти санкции принимаются под мощнейшим давлением США, что лишний раз говорит о несамостоятельности ЕС. Печально», — сказал Лавров.

Он добавил, что российская сторона открыта для диалога.

Ранее в Совфеде назвали цель новых антироссийских санкций.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.