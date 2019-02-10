«Работаю, а не отдыхаю»: Трамп ответил на критику

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Президент США Дональд Трамп ответил на критику своего рабочего распорядка. Об этом он написал в твиттере.

Американский лидер пояснил, что СМИ удалось добыть его расписание. Он также заявил, что журналисты должны были отозваться о нем положительно, а не отрицательно.

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«На самом деле, я, возможно, отрабатываю больше часов, чем почти любой предыдущий президент», — отметил Трамп.

Он добавил, что обычно работает, а не отдыхает.

Ранее сообщалось, что врач Белого дома рассказал о здоровье Трампа после серьезного обследования.