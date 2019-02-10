На Украине заявили о контрпродуктивности санкций против России

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Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук назвал санкции против российской стороны неэффективными. Об этом он сказал в интервью «112 Украине».

По его мнению, вместо санкционных ограничений нужно договариваться.

«Сегодня говорят, что надо усилить санкции по Керчи, по морякам, что мы должны заставить… Кого? Россию заставить? Это наоборот контрпродуктивно», — заявил Медведчук.

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Он добавил, что санкции ставят российскую сторону в безвыходную ситуацию и чем их больше, тем активнее Россия им сопротивляется.

Ранее в Совфеде призвали усилить санкции против Украины.