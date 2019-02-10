Захарова рассказала, каково работать в мужском коллективе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в работе в мужском коллективе. Об этом она высказалась в интервью «Российской газете».
По ее словам, она в течение 20 лет работает в ведомстве и за то время не сталкивалась с дискриминацией.
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«Были разные ситуации житейского плана, бытового плана, как есть в нашей обыденной жизни. Но никакой профессиональной дискриминации никогда на себе не ощущала», — сказала Захарова.
Она заметила, что в ведомстве есть женщины, которые работали в местах вооруженных конфликтов наравне с мужчинами.
«...нет никаких ограничений, пока человек сам не начинает ограничивать свою мечту», — заключила Захарова.