Порошенко объявил о начале предвыборной кампании

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Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о начале своей предвыборной кампании, передает УНИАН.

Как отмечается, это произошло на форуме «Открытый диалог» в Киеве.

Глава Украины заявил, что идет на второй срок для того, чтобы завершить строительство «сильного, успешного государства», обеспечить безопасность каждого гражданина, а также подготовить государство ко вступлению в ЕС и НАТО.

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Порошенко добавил, что он намерен не дать популистам «умножить на ноль» все то, через что пришлось пройти украинскому народу. Он подчеркнул, что ему нужна только честная победа, которую никто не поставит под сомнение.

Ранее сообщалось, что Порошенко заподозрили в неуплате налогов.