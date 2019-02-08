Венесуэльский суд аннулировал принятый оппозицией закон о «переходе к демократии»

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Верховный суд Венесуэлы аннулировал закон о «переходе к демократии», который приняла контролируемая оппозицией Национальная ассамблея страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя конституционной палаты верховного суда Венесуэлы Хуана Хосе Мендоса.

Отмечается, что суд счел закон недействительным, так как в конституции страны не содержится упоминания о положении, которое «регулировало бы предполагаемый переход».

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Ранее сообщалось, что Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила «переход к демократии».

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также многие страны Латинской Америки и ЕС. Россия выразила поддержку Мадуро.