Румыния признала Гуайдо президентом Венесуэлы
Глава Румынии Клаус Йоханнис принял решение о признании председателя парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, сообщает РИА «Новости».
В администрации Йоханниса отметили, что это решение было принято после внимательного анализа ситуации, а также в контексте признания законности назначения Гуаидо большинством стран ЕС и важными партнерами Румынии.
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Кроме того, накануне Йоханнис получил меморандум МИД «Позиция Румынии относительно ситуации в Венесуэле», одобренный премьер-министром Виорикой Данчилэ. Этот документ, включавший предложение признать Хуана Гуайдо временным президентом, получил одобрение Йоханниса.
Ранее сообщалось, что ряд лидеров оппозиции Венесуэлы были против объявления Гуайдо президентом.