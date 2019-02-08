Румыния признала Гуайдо президентом Венесуэлы

Глава Румынии Клаус Йоханнис принял решение о признании председателя парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, сообщает РИА «Новости».

В администрации Йоханниса отметили, что это решение было принято после внимательного анализа ситуации, а также в контексте признания законности назначения Гуаидо большинством стран ЕС и важными партнерами Румынии.

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Кроме того, накануне Йоханнис получил меморандум МИД «Позиция Румынии относительно ситуации в Венесуэле», одобренный премьер-министром Виорикой Данчилэ. Этот документ, включавший предложение признать Хуана Гуайдо временным президентом, получил одобрение Йоханниса.

Ранее сообщалось, что ряд лидеров оппозиции Венесуэлы были против объявления Гуайдо президентом.