МИД Италии отреагировал на действия Франции
Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези прокомментировал отзыв посла Франции из Рима. Об этом сообщает La Repubblica.
По его словам, отношения между Францией и Италией остаются надежными и крепкими.
Он также добавил, что политические разногласия не повлияют на отношения двух стран.
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Моаверо-Миланези подчеркнул, что Франция и Италия являются союзными странами.
Ранее сообщалось, что МИД Франции отозвал своего посла в Италии для консультаций.