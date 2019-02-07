МИД Италии отреагировал на действия Франции

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези прокомментировал отзыв посла Франции из Рима. Об этом сообщает La Repubblica.

По его словам, отношения между Францией и Италией остаются надежными и крепкими.

Он также добавил, что политические разногласия не повлияют на отношения двух стран.

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Моаверо-Миланези подчеркнул, что Франция и Италия являются союзными странами.

Ранее сообщалось, что МИД Франции отозвал своего посла в Италии для консультаций.