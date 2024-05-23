В Подмосковье выросло число погибших при пожаре в хостеле

Число погибших в результате пожара в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Снегирь», расположенном в Истринском районе Московской области, увеличилось до восьми человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«Еще один погибший обнаружен на пожаре в Подмосковье», — говорится в заявлении. До этого было известно о семи жертвах.

По данным Telegram-канала Shot, сгоревший хостел в частном доме под Истрой открыл 23-летний гражданин Узбекистана, а основными клиентами были сотрудники-вахтовики.

Очевидцы рассказали, что проснулись рано утром из-за громкого лая собак и увидели горящий дом. При этом из окна на втором этаже в панике выпрыгнула женщина. В Shot пояснили, что ее позже доставили в Истринскую больницу с сотрясением головного мозга и травмами.

Утром 23 мая на территории подмосковного СНТ «Снегирь» загорелся двухэтажный дом, площадь которого составляла 80 квадратных метров. В здании располагался хостел.

Изначально сообщалось о шести погибших и одной пострадавшей женщине. Последнюю доставили в Красногорскую районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Впоследствии сотрудники экстренных служб обнаружили на месте происшествия тела еще двоих человек. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Ранее на швейной фабрике в Московской области произошел крупный пожар.