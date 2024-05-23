Перевозка строительных грузов в России рухнула до многолетнего минимума

Перевозка строительных грузов по железной дороге в России с начала года продемонстрировала худшую динамику за последние пять лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Информационного центра операторов (ИЦО).

За период с января по 15 мая среднесуточная погрузка была на 7% ниже, чем в 2023 году. Основное снижение фиксируется в перевозках щебня. Так, в апреле среднесуточная погрузка этого строительного материала сократилась на 13% год к году, до 228 тыс. тонн, а в мае — на 15%, до 221 тыс. тонн.

Аналитики объясняют такие результаты снижением объемов строительства крупных инфраструктурных проектов в стране. Кроме того, негативно на показатели повлияла экстремальная погода в России. Резкие перепады температур и снегопады затрудняли организацию перевозок, пояснили эксперты.

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