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Захарова прокомментировала запрет Норвегии на въезд российским туристам

Захарова: запрет Норвегии на въезд туристам РФ направлен на разрушение связей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Запрет властей Норвегии ввести дополнительные ограничения на въезд для граждан России, прибывающих с туристическими целями, носит дискриминационный характер, такой шаг со стороны Осло направлен на разрушение отношений между Россией и Норвегией, за ним последует ответ в соответствии с интересами России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Он (недружественный шаг Норвегии. – прим. ред.) направлен на окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, Москва исходит из того, что Осло понимает, что за соответствующими действиями последует ответ, который будет разработан в соответствии с интересами РФ.

До этого Норвегия приняла решение с 29 мая ввести дополнительные ограничения на въезд для граждан России, прибывающих с туристическими целями. Королевство будет впускать на свою территорию лишь тех россиян, которые хотят увидеть проживающих там близких родственников, а также прибывающих с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.

Ранее Россия вошла в топ стран по уровню отказов в оформлении «шенгена».

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