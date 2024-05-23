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Nissan выпустит духи с пылью от автомобильных шин

Nissan создал духи с ароматом автомобильных шин

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Nissan

Японский автомобильный бренд Nissan разработал духи с ароматом жженых автомобильных шин. Об этом сообщает motor1.com.

При создании нового аромата Nissan сотрудничал с парфюмерной лабораторией в Шанхае. Информация о составе духов держится в секрете. Известно лишь, что одним из ингредиентов стала пыль от покрышек. В аромате можно уловить запах жженой автомобильной резины, нотки цветущей вишни, розмарина, жженого сахара.

Духи назвали Smell my Dust, что можно перевести как «Вдохни мою пыль».

Однако это не первый необычный парфюм от Nissan. Также под этим брендом выпускаются духи, названные в честь моделей Armada, GT-R, Patrol и 350Z.

До этого сообщалось, что компания Nissan представила обновленный кроссовер Qashqai.

Автомобиль получил новые решетку радиатора и оптику. В стандартную комплектацию кроссовера входят новые 18-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой, которые в более дорогих комплектациях можно заменить на 19- или 18-дюймовые диски. Появились три новых цвета кузова: Pearl White, Pearl Black и Deep Ocean.

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой входит трехцилиндровый бензиновый мотор, выполняющий роль генератора, и 190-сильный электродвигатель, приводящий в движение колеса.

Ранее сообщалось, что новый BAIC BJ30 получил гибридную систему «магический ядерный двигатель».

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