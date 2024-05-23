Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший полицейский обманул пенсионерку на миллионы рублей

В Уфе экс-полицейского подозревают в обмане пенсионерки на миллионы рублей

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

В Уфе бывшего сотрудника уголовного розыска подозревают в совершении противоправных действий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Башкортостан.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ.

По предварительной информации, в 2023 году экс-полицейский, на тот момент работавший в Нефтекамске, получил вознаграждение в размере 8 млн рублей от компании, занимающейся пассажирскими перевозками. За полученную сумму правоохранитель должен был проверять другие предприятия с аналогичным видом деятельности, а также предупреждать о подобных проверках взяткодателей.

Также оперативники утверждают, что мужчина обманом похитил у пожилой жительницы Уфы 11 млн рублей. При каких обстоятельствах пенсионерка осталась без денег, не сообщается.

Ранее суд арестовал замначальника уголовного розыска Рязанской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами