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В Стерлитамаке лифт с ребенком сорвался с 10-го этажа

В Башкирии лифт со школьницей пролетел шесть этажей

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Стерлитамаке лифт с ребенком упал с высоты десятого этажа, девятиклассница получила травмы. Об этом сообщает портал UFA.1.

Школьница госпитализирована после падения лифта в многоэтажке по улице Артема, инцидент произошел 16 мая, девочка села в кабину на 10-м этаже, чтобы спуститься вниз.

Лифт начал движение и сорвался, кабина пролетела шесть этажей. На помощь девочке пришли соседи, они вызвали скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и компрессионный перелом позвоночника.

«Ушибы были, синяки, но уже прошли. У нее после падения нога болела, прихрамывала. Ее сразу начало тошнить и до сих пор, вот сегодня утром мне сказала, что тошнит. В первые дни после выписки она только лежала, и голова болела. Страх сильный, сейчас на 10-й этаж она ходит пешком. В лифт не садится», — мать школьницы.

По словам женщины, таблички о неисправности лифта появились только после несчастного случая с дочерью.

Ранее подросток попал в больницу после падения лифта на севере Петербурга.

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