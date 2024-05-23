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Страны G7 продолжают согласовывать концепцию по использованию замороженных активов РФ

Йеллен: G7 еще не согласовала концепцию по использованию замороженных активов РФ

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Claudia Greco/Reuters

Руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны Группы семи (G7) даже в общих чертах еще не согласовали концепцию по использованию замороженных активов Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Йеллен подчеркнула, что в текущий момент ожидается согласие по поводу общей концепции использования замороженных активов РФ. Когда оно будет получено, то будет проведено обсуждение деталей, которые продлятся несколько недель до начала саммита Группы семи.

До этого пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии поддерживает передачу Украине доходов от замороженных активов Центробанка РФ, но выступает против конфискации самих активов.

Совет Евросоюза 22 мая опубликовал регламент, согласно которому 90% получаемых доходов от замороженных активов российского ЦБ будут поступать в фонд для военной помощи Украине и для восстановления страны. Кроме того, даже в случае снятия санкций ЕС не отдаст России доходы от ее активов. Решение вступит в силу 23 мая.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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